    Роосааре, привлекший в Planet42 миллионы, еще весной рекламировал умирающую ныне компанию

    Один из самых известных инвесторов Эстонии Яак Роосааре.Фото: Liis Treimann

    Инвестиционные синдикаты под управлением известного инвестора и автора книги «Учебник: как стать богатым» Яака Роосааре предоставили испытывающей трудности компании Planet42 необеспеченные займы на общую сумму около 10 миллионов евро. Более того, еще этой весной Роосааре писал инвестором, что их позиции по необеспеченным займам укрепляются и продолжат укрепляться.

    В действительности же положение этих инвесторов сейчас самое плачевное.

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