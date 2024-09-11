Назад 11.09.24, 08:24 Государственные облигации оказались значительно переподписаны Облигация Эстонии с доходностью 3,3% оставила розничных инвесторов скорее равнодушными, но благодаря большому интересу со стороны профессиональных инвесторов общий спрос на предложение составил 821 миллион евро.

По словам руководителя отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс, доля частных лиц в размещении облигаций была ожидаемой. Foto: Andras Kralla

В публичном размещении облигаций участвовало 28 профессиональных и 7304 розничных инвестора, при этом розничные инвесторы подписались на облигации на сумму 29 миллионов евро. Таким образом, объем выпуска в размере 200 миллионов евро был переподписан в четыре раза исключительно при поддержке институциональных инвесторов.

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