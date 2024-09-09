Последний шанс подписаться: плюсы и минусы эстонских облигаций по сравнению с иностранными
Ключевым достоинством эстонских облигаций в сравнении с иностранными конкурентами является их небольшая номинальная стоимость, что делает государственные бумаги доступными для покупателя. Но есть у отечественных облигаций и недостатки.
Руководитель отдела финансовых рынков Swedbank Тоомас Арак. Foto: Собственный архив
Страны всего мира на протяжении долгого времени выпускали облигации, и инвесторы сегодня могут приобрести на рынке ценные бумаги с разными сроками, доходностью и рисками. Теперь мелкие инвесторы могут также купить и эстонские облигации. Эксперты объясняют, в чем заключаются плюсы и минусы местных облигаций в сравнении с иностранными.