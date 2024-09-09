Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02261,66
  • OMX Riga1,33877,47
  • OMX Tallinn−0,161 694,11
  • OMX Vilnius0,15987,68
  • S&P 5001,365 482,23
  • DOW 301,5540 969,2
  • Nasdaq 1,3216 910,8
  • FTSE 1001,098 270,84
  • Nikkei 225−0,4836 215,75
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,9
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,00100,08
  • OMX Baltic0,02261,66
  • OMX Riga1,33877,47
  • OMX Tallinn−0,161 694,11
  • OMX Vilnius0,15987,68
  • S&P 5001,365 482,23
  • DOW 301,5540 969,2
  • Nasdaq 1,3216 910,8
  • FTSE 1001,098 270,84
  • Nikkei 225−0,4836 215,75
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,9
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,00100,08
  • 09.09.24, 12:55

Последний шанс подписаться: плюсы и минусы эстонских облигаций по сравнению с иностранными

Ключевым достоинством эстонских облигаций в сравнении с иностранными конкурентами является их небольшая номинальная стоимость, что делает государственные бумаги доступными для покупателя. Но есть у отечественных облигаций и недостатки.
Руководитель отдела финансовых рынков Swedbank Тоомас Арак.
  • Руководитель отдела финансовых рынков Swedbank Тоомас Арак. Foto: Собственный архив
Страны всего мира на протяжении долгого времени выпускали облигации, и инвесторы сегодня могут приобрести на рынке ценные бумаги с разными сроками, доходностью и рисками. Теперь мелкие инвесторы могут также купить и эстонские облигации. Эксперты объясняют, в чем заключаются плюсы и минусы местных облигаций в сравнении с иностранными.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.09.24, 06:00
Нарва просит МВД ввести электронную очередь для пешеходов на границе
2
Биржа
  • 07.09.24, 12:36
«У эстонских облигаций отрицательная доходность». Что думают инвесторы об облигациях на Балтийской бирже?
3
Эпицентр
  • 08.09.24, 09:45
Нас ждет начало строительного бума и поворот на рынке аренды?
4
ТОП
  • 05.09.24, 06:00
ТОП самых богатых: деньги приходят и в трудные времена
5
Новости
  • 04.09.24, 10:59
Массовые сокращения в Telia: работу потеряют более 3000 человек
6
Mнения
  • 08.09.24, 14:51
Нестор: не за горами улучшение экономики как в Эстонии, так и в Северных странах

Последние новости

ТОП
  • 09.09.24, 17:00
ТОП самых популярных работодателей: у лидера хотели бы работать 47% опрошенных студентов
Новости
  • 09.09.24, 16:16
Нужно больше денег. Грандиозный план спасения Европы
Подсказка
  • 09.09.24, 15:53
Могут ли люди в пожилом возрасте взять жилищный кредит?
Биржа
  • 09.09.24, 15:22
Адвокаты объединяют требования кредиторов Planet42
Новости
  • 09.09.24, 13:58
Правительство хочет повысить плату за посещение врачей-специалистов
Новости
  • 09.09.24, 13:30
Одна неудача за другой: Baltika вновь находится на грани выживания

Сейчас в фокусе

За последние месяцы был введен в эксплуатацию ряд новых объектов.
Эпицентр
  • 08.09.24, 09:45
Нас ждет начало строительного бума и поворот на рынке аренды?
Михкель Нестор считает, что снижение процентных ставок окажет положительное влияние как на внутренний рынок, так и на основные экспортные рынки.
Mнения
  • 08.09.24, 14:51
Нестор: не за горами улучшение экономики как в Эстонии, так и в Северных странах
Глава отдела казначейства Янно Луурмеэс, глава отдела облигаций LHV Сильвар Кальмус, глава рынка капитала Swedbank Аллан Марнот.
Биржа
  • 07.09.24, 12:36
«У эстонских облигаций отрицательная доходность». Что думают инвесторы об облигациях на Балтийской бирже?
Первое занятие Академии финансовой грамотности от ДВ и Британского совета
Новости
  • 07.09.24, 20:35
Состоялось первое занятие Академии финансовой грамотности для детей от ДВ и Британского совета
Новое высотное здание будет построено в центре Таллинна, на углу Тартуского шоссе и улицы Лайкмаа, рядом со зданием банка LHV, на участке, который до сих пор использовался как автостоянка.
Новости
  • 06.09.24, 16:34
Merko начинает строительство нового высотного здания
Худшая неделя на рынках за два года
Биржа
  • 07.09.24, 11:24
Худшая неделя на рынках за два года
Мишель Барнье обещает привести в порядок государственные финансы.
Новости
  • 07.09.24, 13:11
Франция может еще больше повысить налоги
По всей стране прошли демонстрации протеста
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:23
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024