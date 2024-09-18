Назад 18.09.24, 10:34 Роосааре впервые прокомментировал происходящее с Planet42: я чувствую себя обманутым Известный инвестор Яак Роосааре, под управлением которого инвестиционные синдикаты предоставили Planet42 необеспеченные займы на общую сумму около 10 миллионов евро, впервые прокомментировал санацию стартапа.

Яак Роосааре уверил, что многие кредиторы успели получить немалую прибыль с займов Planet42. Foto: Liis Treimann

Напомним, Роосааре владеет несколькими компаниями, которые в своих отчетах указывали в качестве основного вида деятельности предоставление займов через синдикационные кредиты. По меньшей мере пять компаний выдали кредиты стартапу по аренде автомобилей Planet42, ведущему деятельность в Южной Африке. Все эти займы необеспеченные и составляют около 10 миллионов евро.

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