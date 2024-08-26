Биржа

Индрек Мяэ

26 августа 2024 в 9:13









«Трудные времена». Кредитор Planet42 продает недвижимость стоимостью почти 2 млн евро

Лаури Мейдла, кредитор и член совета Planet42, продает недвижимость, объясняя это тяжелыми временами. Фото: Liis Treimann

Лаури Мейдла, который входит в совет находящейся в процессе санации Planet42 и является одним из кредиторов компании, выставил на продажу два объекта недвижимости общей стоимостью 1,78 миллиона евро.

«Тяжелые времена, больше добавить нечего», – так Мейдла ответил на вопрос Äripäev о том, связана ли продажа с трудностями Planet42, занимающейся арендой автомобилей в Южной Африке, или он просто ищет лучшую доходность для своих активов.