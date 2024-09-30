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  • 01.10.24, 10:55

Яак Роосааре спасает свою шкуру. Инвесторы надеются вернуть свои деньги с помощью договора

Яак Роосааре, который привлек в столкнувшийся с трудностями стартап Planet42 более десяти миллионов евро от мелких инвесторов, пытается спасти свою шкуру, объединив кредитные требования инвесторов.
На инвестора Яака Роосааре обрушилась лавина критики.
В начале месяца от лица адвоката Вильяра Кяхари была основана компания P42 Recovery OÜ, с помощью которой команда собирает требования против эстонского юрлица Planet42 – Inclusion OÜ. Участники утверждают, что объединение требований дает инвесторам преимущество.
В совете P42 Recovery и среди его владельцев, помимо Яака Роосааре, также значатся инвесторы Даг Нурм и Пааво Сийманн.
Некоторое время назад команда Роосааре отправила мелким инвесторам договор вместе с письмом, в котором рекомендовала передать свои требования вышеупомянутой компании P42 Recovery. Сотни мелких инвесторов предоставили кредиты материнской компании Planet42, Inclusion OÜ, через компании Роосааре.
Договор о передаче кредитных требований, полученный инвесторами, составлен очень хитро.

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