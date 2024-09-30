Назад 01.10.24, 10:55 Яак Роосааре спасает свою шкуру. Инвесторы надеются вернуть свои деньги с помощью договора Яак Роосааре, который привлек в столкнувшийся с трудностями стартап Planet42 более десяти миллионов евро от мелких инвесторов, пытается спасти свою шкуру, объединив кредитные требования инвесторов.

В начале месяца от лица адвоката Вильяра Кяхари была основана компания P42 Recovery OÜ, с помощью которой команда собирает требования против эстонского юрлица Planet42 – Inclusion OÜ. Участники утверждают, что объединение требований дает инвесторам преимущество.

В совете P42 Recovery и среди его владельцев, помимо Яака Роосааре, также значатся инвесторы Даг Нурм и Пааво Сийманн.

Некоторое время назад команда Роосааре отправила мелким инвесторам договор вместе с письмом, в котором рекомендовала передать свои требования вышеупомянутой компании P42 Recovery. Сотни мелких инвесторов предоставили кредиты материнской компании Planet42, Inclusion OÜ, через компании Роосааре.

Договор о передаче кредитных требований, полученный инвесторами, составлен очень хитро.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь