Назад 26.09.24, 15:26 Один идет ко дну, другой на биржу: чем Eleving не Planet42 Латвийская финансовая компания Eleving, только что с размахом запустившая роуд-шоу перед грядущим IPO, похоже, имеет нечто общее с Planet42, сильно разочаровавшей эстонских инвесторов. Но сразу скажем, что есть существенные различия.

Гендиректор Eleving Group Модестас Судниус. Foto: Версло Зинос / Юдита Григелите

Соучредитель Planet42 Ээрик Оя – связующее звено между двумя компаниями. В частности, с 2014 по 2017 год Оя работал в Эстонии в качестве генерального директора одного из крупнейших предприятий Eleving – Mogo, предоставлявшего кредиты под залог автомобиля. После Eleving Ээрик Оя основал бизнес по прокату автомобилей на африканском континенте.

Географический аспект – и хорошо, и плохо

Обе компании имеют точку пересечения в Африке. Деятельность Planet42 была в основном направлена ​​на южноафриканский рынок, Eleving Group расширила свой бизнес до 16 стран, среди которых помимо европейских есть также азиатские и африканские государства.

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