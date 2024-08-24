Конкурент Nvidia, которого рекомендуют покупать аналитики

Центральные банки и индексные фонды подтолкнули золото к рекордному уровню

Хотя цена на золото достигла на этой неделе рекордного уровня благодаря покупкам со стороны центральных банков и индексных фондов, инвесторы, желающие быстро зафиксировать прибыль, тянут цену вниз.

Хотя цена на золото достигла на этой неделе рекордного уровня благодаря покупкам со стороны центральных банков и индексных фондов, инвесторы, желающие быстро зафиксировать прибыль, тянут цену вниз.