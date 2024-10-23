Назад 24.10.24, 08:52 День за ноль евро, душ в спортзале и еда на мероприятиях: как хитро сэкономить деньги Когда всё вокруг становится всё дороже, неизбежно возникает вопрос, как поспеть за постоянно растущими ценами. Всегда можно умерить свои желания, и чтобы сделать это не унывая, на помощь приходит хитрость.

Инвестор Элизабет Оргметс отказалась от покупки интерьерных аксессуаров, которые на самом деле не нужны. Раньше такие покупки часто попадали в её корзину и отнимали деньги, так как походы по магазинам были для неё скорее способом провести время. Foto: Erakogu

Особенно важно понимать, как справиться с постоянно растущими ценами, не жертвуя при этом качеством жизни. Для тех, кто занимается инвестициями, экономия на потреблении важна ещё и потому, что так остаётся больше денег, которые можно вложить в рост своего портфеля. Изобретательные люди поделились способами, которые иногда помогают свести расходы практически к нулю.

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