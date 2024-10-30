Финансовые показатели Alphabet в порядке, но есть другие проблемы
Прибыль Alphabet в третьем квартале подскочила на 34% благодаря росту облачного бизнеса на фоне высокого спроса на вычислительные услуги и данные, используемые для обучения и запуска генеративных моделей искусственного интеллекта.
Свежие результаты Alphabet помогли развеять опасения инвесторов по поводу финансовой отдачи от огромных сумм, которые технологические гиганты тратят на искусственный интеллект, стремясь занять доминирующее положение в зарождающемся секторе.