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  • 13.09.24, 16:45

Meta или Alphabet: что купить сейчас?

Акции технологических гигантов Meta и Alphabet входят в «великолепную семерку», но к кому из них стоит присмотреться сейчас?
Alphabet на данный момент предлагает хорошую возможность для покупки.
  • Alphabet на данный момент предлагает хорошую возможность для покупки. Foto: AFP/ Scanpix
Meta Platforms владеет рядом социальных медиаплатформ, таких как Facebook, Instagram и WhatsApp. Alphabet владеет Google, поэтому компания получает доход через Google Play от продаж приложений, покупок на YouTube, онлайн-рекламы и т.д.
Meta Platforms (META)
С точки зрения цены акций, Meta Platforms выросли на 48% с начала года и на 72% за последние 12 месяцев, хотя за последние три месяца акции выросли всего на 4%.
Соотношение цена/прибыль или P/E для Meta составляет 25,9, что ненамного выше, чем у Alphabet. Во втором квартале доходы компании от социальных сетей составили 39,1 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в прошлом году.
Meta Platforms разрабатывает технологии искусственного интеллекта с целью создания приложений c внедрением ИИ, которые могли бы использоваться широкими массами. Несмотря на усилия компании, по оценкам Yahoo Finance, инициативы Meta ИИ могут принести лишь минимальный рост выручки.
В настоящее время акции Meta торгуются по цене 520 долларов. У Meta в целом за последние три месяца рекомендации указывают на привлекательность их акций, что основано на 41 рейтинге «покупать», трех «держать» и одном «продавать».
Alphabet (GOOGL)
С начала года акции Alphabet выросли всего на 8%, что составляет большую часть годового прироста в 11%. Но за последние три месяца акции Alphabet упали на 14%.
Коэффициент P/E акций Alphabet составляет 21,5, настолько дешевыми акции компании не были с марта 2023 года. На текущих уровнях Alphabet выглядит слишком дешево, чтобы игнорировать эту возможность для покупки, пишет Yahoo Finance. Волатильность Alphabet была не такой прыткой, как у Meta, что свидетельствует о большей стабильности акций. На рынке с повышенной волатильностью рекомендуется держать в портфеле стабильные и растущие акции.
Акции Alphabet в настоящее время торгуются по цене 157 долларов. Компания также имеет сильный консенсус «покупать», основанный на 28 рейтингах «покупать», девяти «держать» и ни одного «продавать» за последние три месяца.
Так что же выбрать?
На самом деле, ни Meta, ни Alphabet, скорее всего, не исчезнут в ближайшее время. Поэтому обе компании имеют хорошие перспективы, если покупать и держать их в долгосрочной перспективе. Однако Alphabet – явный победитель: он предлагает слишком хорошую возможность для покупки прямо сейчас, чтобы ее упустить, пишет Yahoo Finance.
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