Назад 24.11.24, 13:40 Вкус биржи: куда это годится? От крипты подгорает как никогда Целый час экспертизы от Фуада Расулова, причем 80% этого времени ушел на хейт... Угадайте с трех раз, чего.

Неужели из-за Трампа не будет даже рождественского ралли?! Foto: goodfon.com

40 минут непрерывного подгорания от того, что стоимость биткоина приближается к 100 000 долларов. Да, мы знаем, какой подарок на Рождество вам подготовить!

Nvidia отчиталась хорошо, а акции падали бурно. В чем причина?

Будет ли рождественское ралли? Или Трамп умудрился и его у демократов забрать?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».