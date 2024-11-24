Деловые ведомости
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  • 24.11.24, 13:40

Вкус биржи: куда это годится? От крипты подгорает как никогда

Целый час экспертизы от Фуада Расулова, причем 80% этого времени ушел на хейт... Угадайте с трех раз, чего.
Неужели из-за Трампа не будет даже рождественского ралли?!
  • Неужели из-за Трампа не будет даже рождественского ралли?! Foto: goodfon.com
40 минут непрерывного подгорания от того, что стоимость биткоина приближается к 100 000 долларов. Да, мы знаем, какой подарок на Рождество вам подготовить!
Nvidia отчиталась хорошо, а акции падали бурно. В чем причина?
Будет ли рождественское ралли? Или Трамп умудрился и его у демократов забрать?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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