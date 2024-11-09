Вкус биржи: Дональд Трамп - 47-й президент США. Как это повлияет на экономику и фондовые рынки?

В конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не самые актуальные события прошедшей недели, и даже не совсем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Мы обсуждали ЕГО - 47-го президента США Дональда Трампа. Как его избрание повлияет на экономику и фондовые рынки?
- Foto: Эван Вуччи / AP / Scanpix
Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Что теперь?
Как это повлияло на рынки? Шутка-ли: случился самый "бычий" день выборов в истории!
Трамп планирует снизить налоги. Бизнес рад?
Трамп планирует установить пошлины в размере 20% ВООБЩЕ НА ВСЕ. И отдельный подарочек Китаю: 60%-е пошлины. Как это повлияет на бизнес?
Кто ГЛАВНЫЙ бенефициар того, что Трамп стал президентом? Ну угадайте с трех раз!
Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.
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