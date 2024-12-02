Лучшие инвестиционные идеи экспертов на фоне возможного роста инфляции в США
Инфляция в США может ускориться под влиянием политики Трампа, в том числе на нее могут повлиять тарифы, рост стоимости рабочей силы и энергоресурсов. Эксперты проанализировали, куда стоит инвестировать в условиях возможного нового витка инфляции.
Портфельный управляющий LHV Кайус Кийврамеэс считает, что ослабление регулирования финансового сектора может принести облегчение экономике США. Foto: Simo Sepp
Многие эксперты прогнозируют, что политика и идеи Трампа могут привести к ускорению инфляции. Согласно прогнозам, инфляция может увеличиться на 2-3%, и аналогичные тенденции видят портфельные управляющие Luminor и LHV, которые уже в определённой степени адаптировали свои портфели.
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