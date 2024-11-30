Что выгоднее – вложения в недвижимость или в индексы США?

Куда вложить 100 000 евро: в недвижимость или ценные бумаги? Инвесторы обсудили этот вопрос на конференции «Заставь деньги работать!» с партнером Redgate Capital, инвестиционным консультантом BFAA и EFPA ESG Валерией Кийск.
- Участники выездной инвестиционной конференции ДВ встретились с Валерией Кийск во дворе легендарного дома Saarinen maja, об истории которого им рассказал журналист ДВ Алексей Шишкин, а затем отправились в музей Банка Эстонии. Foto: Павел Белослудцев
«Если у вас сейчас есть свободные 100 000 евро, то вы думаете купить квартиру? Или инвестировать в какой-то американский индекс?» – поинтересовалась у участников конференции «Деловых ведомостей» партнер Redgate Capital Валерия Кийск.
У обоих вариантов есть плюсы и минусы. «Если человек говорит, “я инвестирую в недвижимость”, то это очень широкий диапазон возможностей. И я бы сказала, что очень часто на самом деле это не инвестиция, а предпринимательство. Особенно там, где ты реально сам строишь или что-то делаешь другое, даже обои сдираешь, то это уже все-таки реальная трата вашего времени и сил», – напомнила Кийск. Перед вложением в недвижимость нужно иметь четкую стратегию. «Кроме того, сделки с недвижимостью, как правило, имеет смысл финансировать с использованием сторонних денег – банковских займов», – считает Кийск.
«В то же время Америка, особенно если мы говорим об индексах, растет. И отдельные компании выросли – кто-то за очень короткий период, как, например, Nvidia, кто-то за долгий период, но стабильно, как Boeing. Насколько тяжело найти именно такие компании, которые будут 50 лет расти на 15%? Индекс гораздо проще выбрать», – рассуждает Кийск.
Если говорить о глобальном рынке ценных бумаг, то это Америка, подчеркнула инвестконсультант: «В зависимости от того, какой индекс мы смотрим и как измеряем, то это от 55% до 67%».
Если вы хотите быть серьезным инвестором, то без Америки, без американских инвестиций, не обойтись.
Валерия Кийск
партнер Redgate Capital, инвестконсультант BFAA и EFPA ESG, аналитик и инвестор
Но здесь нужно отдавать себе отчет, что если вы инвестируете в индексы S&P 500, NASDAQ 100, и, например, акции Nvidia и Microsoft, то такой портфель на 80% – это технологичные компании. «Если все-таки они окажутся bubble, то это повлияет», – предупредила Кийск.
Среди потенциально перспективных секторов она назвала IT, медицину («потому что население развитых стран стареет»), оборонные предприятия.
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