Деловые ведомости
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  • 30.11.24, 15:12

Фуад Расулов: «Жалею, что не успел зайти в Nvidia»

Искусственный интеллект еще не показал себя в полную силу, но тем больше оснований полагать, что звездный час компаний этого сектора еще впереди, поделился с участниками инвестиционной конференции «Заставь деньги работать!» трейдер Фуад Расулов.
Традиционное подведение итогов и прогноз для рынков участники услышали от трейдера Фуада Расулова.
  • Традиционное подведение итогов и прогноз для рынков участники услышали от трейдера Фуада Расулова. Foto: Павел Белослудцев
«Разочарованием года было то, что, я не успел зайти в Nvidia, я сказал себе: Nvidia уже подорожала», – поделился трейдер Фуад Расулов с участниками инвестиционной конференции «Деловых ведомостей». Он ожидает, что два конкурента компании – AMD и Intel – догонят Nvidia в 2025 году. «Они не просто обещали, они постоянно писали в отчетах, что вот-вот», – пояснил он.
В целом же он продолжает ждать успехов искусственного интеллекта (AI). «Вчера узнал о новой фирме – CyrusOne, это поставщик решений для дата-центров. Дата-центры – это целые города, их строится сейчас огромное количество под нужды искусственного интеллекта. В том числе поэтому очевидно, что сфера AI будет и дальше работать и развиваться. Вот почему идея 24-го года для меня лично будет актуальна в 25-м году», – рассказал он.
В лидерах по-прежнему США – «по чипам, по количеству производства, весь объем AI, и не только AI, они превышают вместе взятые Китай, Германию, Великобританию».
Сектор AI, помимо названных AMD и Intel, Расулову интересен еще в свете вопросов безопасности США. «Intel давали огромные кредиты, и сейчас это очень актуально, потому что торговые войны с Китаем снова становятся актуальными. Скорее всего, американцам захочется еще больше укрепить свою безопасность в плане независимости от производства чипов, Тайваня и конкретно от ТSМС», – рассуждает трейдер.
Конечно, на рынки, как и на всю мировую экономику, будет оказывать воздействие новый президент США Дональд Трамп. Он обещал снизить налоги, что может быть выгодно для всех крупных компаний. Повышение пошлин – еще одно обещание – может сократить импорт из Китая, однако, если доллар продолжит укрепляться, то это сдержит инфляцию и американцы не почувствуют резкого роста цен на китайские товары.
В фаворе явно будет Илон Маск, но это не гарантирует, что расти будут его компании. «Двери Белого дома ногой, наверное, он будет открывать, – говорит Расулов. – Это тоже риск, кстати. Это риск в том числе и для Tesla. Потому что быть серым кардиналом в кабинете Трампа – это непросто».
Также в плюсе может быть рынок криптовалют, ведь Трамп – их адепт, напомнил Расулов: «Я думаю, его привели к власти криптохомячки. 13% американцев имеют криптокошельки – это почти 50 миллионов человек».

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