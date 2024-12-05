Биткоин достиг отметки в 100 000 долларов

В Эстонии сделки с торгуемыми на рынке активами предлагают четыре банка, но только один из них предлагает возможность купить криптовалюту. Этот вариант также упрощает вопросы, связанные с декларированием своих криптовалютных доходов.
Биткоин все еще не преодолел магическую отметку в 100 000 долларов, хотя этого ждут уже давно. Одна из причин заключается в том, что крупные владельцы биткоинов вывели свою прибыль, но рынок видит и другую причину замедления роста.
На фоне переизбрания Дональда Трампа цена биткоина поднялась почти до 90 000 долларов в понедельник. По оценке лидера криптоклуба и инвестора Романа Германа, в следующие четыре года биткоин может преодолеть планку в четверть миллиона долларов.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.