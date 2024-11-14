Назад 15.11.24, 06:00 Где легко и просто купить криптовалюту и правильно ее задекларировать В Эстонии сделки с торгуемыми на рынке активами предлагают четыре банка, но только один из них предлагает возможность купить криптовалюту. Этот вариант также упрощает вопросы, связанные с декларированием своих криптовалютных доходов.

LHV – единственный банк в Эстонии, клиенты которого могут торговать криптовалютой в среде самого банка. Для этого LHV предлагает две возможности. Foto: Liis Treimann

Для покупки криптовалюты есть огромный выбор кошельков и брокеров, которые в том или ином виде предлагают приобрести данный актив. Но самый простой и доступный вариант для обывателя предлагает один из эстонских банков.

Swed, SEB и Luminor не предлагают своим клиентам возможностей для торговли какой-либо криптовалютой. Зато у LHV есть сразу два разных подхода, которые могут подойти как спекулянту, так и инвестору.

LHV предлагает покупать 15 разных криптовалют целиком или частями. За сделку с клиента банк взимает 0,5% от суммы сделки.

Криптовалюту не рекомендуется покупать на инвестиционный счет, так как до сих пор данный актив не подходил для использования его в этой системе. Это значит, что каждый год вы должны будете отчитываться перед налоговым о доходных сделках с криптовалютой в графах 6,3 (если речь об эстонских платформах, например LHV) и 8,3 (в случае зарубежных платформ). Убыточные сделки не учитываются, а значит сократить необлагаемую налогом прибыль за счет убытка невозможно.

В среду на этой неделе был принят закон, который позволяет инвестиционным объединениям, не банкам, также предлагать услуги инвестиционного счета, что, вероятно, в ближайшее время расширит наименования инструментов (включая криптовалюту, краудфандинг и т.д.), покупку которых можно будет регистрировать через инвестиционный счет и использовать налоговые льготы этой системы.

Но до сих пор сделки с криптовалютой необходимо самостоятельно вносить в налоговую декларацию. В этом случае LHV помогает и здесь, предлагая клиентам предзаполненную декларацию, которую можно найти в банковском кабинете в графе Имущество и обязательства в «Налоговый отчет». В случае, если информация автоматически не отразилась в самой декларации в среде Налогово-таможенного департамента, ее можно просто скопировать из своего кабинета в банке.

Помимо рыночных рисков, даже в случае покупки криптовалюты через LHV риск различных непредвиденных обстоятельств, из-за которых клиент может потерять актив, полностью исключать нельзя. Однако банк самостоятельно отбирает тех посредников, у которых будет храниться криптовалюта клиента.

Использовать инвестиционный счет возможно

Через Счет роста (Kasvukonto), который можно зарегистрировать как инвестиционный, можно инвестировать в два фонда, один из которых следит за биткоином (Bitcoin Tracker Euro), другой – за эфириумом (Ether Tracker Euro). Это может оказаться удобным и привлекательным решением для тех, кто уже использует Счет роста и инвестиционный счет, так как в этом случае вы покупаете не криптовалюту, а торгуемые на бирже паи фонда, которые акцептованы системой инвестиционного счета.

Однако здесь выбор ограничен лишь двумя криптовалютами. Также нужно учесть, что расходы, связанные с покупкой и продажей, а также плата за управление фондом в итоге выйдут инвестору в копеечку.

Покупка на Счете роста обойдется вам в 1% от суммы сделки, продажа – 0,14% или мин 9€. Также за содержание активов на данном счету взимается плата в размере от 0,01% до 0,02% в месяц, в зависимости от общей суммы активов на вашем счете, но если вам еще нет 26 лет, то плата за содержание не взимается.

Можно избежать использования Счета роста и напрямую покупать паи данных фондов на инвестиционный счет, однако и здесь дополнительные расходы будут большими: покупка и продажа таких фондов обойдется вам в 0,14% или мин 9€.

Но каким бы способом вы ни приобретали паи этих фондов, необходимо учесть плату за их управление, которая в обоих случаях составляет 2,5% в год.

С другой стороны, в случае использования инвестиционного счета или Счета роста для покупки паев данных фондов, отчетность перед Таможенно-налоговым департаментом значительно упрощается - отчет по инвестиционному счету в LHV банке составляется автоматически, клиенту нужно лишь проконтролировать его корректность и отправить в EMTA, после чего отчет уже будет включен в декларацию о доходах частного лица.

Более того, на инвестиционном счете все убытки и доходы суммируются, что дает возможность учитывать неудачные сделки и снижать за счет этого налогооблагаемую сумму прибыли.