Вкус биржи: проиграл спор. Нелепые прогнозы банка

В этот раз рынки работают как часы, праздники нам не помеха, и вот результат: биткойн преодолел отметку в 100 тысяч долларов! Сами понимаете, какая последует реакция...
- Saxo Bank прогнозирует крах доллара! Совсем сбрендили? Foto: goodfon.com
Доллару кранты! Биток за 10 миллионов долларов! Nvidia стоит в два раза больше Apple. Китай стимулирует экономику на 50 триллионов!
Это не записки из параллельной реальности, а нелепые прогнозы (сами они их называют «возмутительными») Saxo Bank. Хорошая рождественская традиция: ежегодный поток ереси от серьезного заведения...
Стоимость биткойна превысила 100 тысяч евро! Просто констатируем. А о том, почему это плохо всем расскажет трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.
Отпускные цены на еду находятся на годовом пике. Откуда такая инфляция?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Похожие статьи
В конце прошлой недели мы были безумно благодарны и обсудили фондовые рынки, которые в тот момент как раз не работали.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» журналисты удивляются очередной глупости от социал-демократов – стремлению жестче регулировать алкоголь, изумляются наглости, с которой население из под полы торгует чудо-средством Ozempic, и дают нарвитянам совет – готовить кошельки и радиаторы, чтобы не замерзнуть ради климатических целей.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.