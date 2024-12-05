Деловые ведомости
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  • 05.12.24, 17:56

Вкус биржи: проиграл спор. Нелепые прогнозы банка

В этот раз рынки работают как часы, праздники нам не помеха, и вот результат: биткойн преодолел отметку в 100 тысяч долларов! Сами понимаете, какая последует реакция...
Saxo Bank прогнозирует крах доллара! Совсем сбрендили?
  • Saxo Bank прогнозирует крах доллара! Совсем сбрендили? Foto: goodfon.com
Доллару кранты! Биток за 10 миллионов долларов! Nvidia стоит в два раза больше Apple. Китай стимулирует экономику на 50 триллионов!
Это не записки из параллельной реальности, а нелепые прогнозы (сами они их называют «возмутительными») Saxo Bank. Хорошая рождественская традиция: ежегодный поток ереси от серьезного заведения...
Стоимость биткойна превысила 100 тысяч евро! Просто констатируем. А о том, почему это плохо всем расскажет трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.
Отпускные цены на еду находятся на годовом пике. Откуда такая инфляция?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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