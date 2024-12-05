Назад 05.12.24, 17:56 Вкус биржи: проиграл спор. Нелепые прогнозы банка В этот раз рынки работают как часы, праздники нам не помеха, и вот результат: биткойн преодолел отметку в 100 тысяч долларов! Сами понимаете, какая последует реакция...

Saxo Bank прогнозирует крах доллара! Совсем сбрендили? Foto: goodfon.com

Доллару кранты! Биток за 10 миллионов долларов! Nvidia стоит в два раза больше Apple. Китай стимулирует экономику на 50 триллионов!

Это не записки из параллельной реальности, а нелепые прогнозы (сами они их называют «возмутительными») Saxo Bank. Хорошая рождественская традиция: ежегодный поток ереси от серьезного заведения...

Стоимость биткойна превысила 100 тысяч евро! Просто констатируем. А о том, почему это плохо всем расскажет трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Отпускные цены на еду находятся на годовом пике. Откуда такая инфляция?

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».