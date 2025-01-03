Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,85%278,12
  • OMX Riga0,26%872,79
  • OMX Tallinn0,37%1 761,24
  • OMX Vilnius0,98%1 086,1
  • S&P 5000,75%5 912,48
  • DOW 300,47%42 589,97
  • Nasdaq 1,05%19 482,59
  • FTSE 100−0,41%8 226,45
  • Nikkei 225−0,96%39 894,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%113,72
  • OMX Baltic0,85%278,12
  • OMX Riga0,26%872,79
  • OMX Tallinn0,37%1 761,24
  • OMX Vilnius0,98%1 086,1
  • S&P 5000,75%5 912,48
  • DOW 300,47%42 589,97
  • Nasdaq 1,05%19 482,59
  • FTSE 100−0,41%8 226,45
  • Nikkei 225−0,96%39 894,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%113,72
  • 03.01.25, 16:39

Wise торгуется близко к рекорду

Акции основанной эстонцами финтех-компании Wise достигли сегодня на Лондонской бирже уровня, близкого к рекорду, который был установлен в 2021 году.
Wise прогнозирует, что в текущем финансовом году доходы вырастут на 15-20%, а прибыль до налогообложения – на 13-16%.
  • Wise прогнозирует, что в текущем финансовом году доходы вырастут на 15-20%, а прибыль до налогообложения – на 13-16%. Foto: Zumapress/Scanpix
За последний месяц цена акций Wise выросла более чем на 22%, и в пятницу они торговались около 11 фунтов, подорожав в течение торгового дня более чем на 3%.

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 03.01.25, 12:37
Инвестор Тоомас: я стал богаче на 100 000 евро
Лучшая акция выросла на 90%
Подводя итоги прошлого года в своем инвестиционном портфеле, я обнаружил, что он вырос на внушительную шестизначную сумму, но все же есть небольшое чувство горечи.
Биржа
  • 18.12.24, 15:57
Wise и Morgan Stanley ударили по рукам
Акции Wise растут
Основанная в Эстонии технологическая компания Wise будет сотрудничать с американским банком Morgan Stanley.
Биржа
  • 05.12.24, 12:57
Результаты ноября: местные инвесторы покупали акции банковского и энергетического секторов
Акции, которые чаще всего покупали в прошлом месяце клиенты LHV и Swedbank, оказались довольно похожими – на первых местах расположились банковский сектор, энергетика и технологии.
Новости
  • 29.11.24, 15:01
Как надзорный орган заставил Wise замораживать счета
Один из самых ярких представителей финтеха, компания Wise, торгующаяся на Лондонской фондовой бирже, получила выговор от Европейского надзорного органа за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег – газета Financial Times сегодня подробно описывает события, произошедшие несколько лет назад.
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.

Самые читаемые

1
Новости
  • 28.12.24, 12:25
На борту повредившего кабель Estlink судна было полно разведывательной техники
2
Новости
  • 02.01.25, 10:54
AirBaltic отменяет 19 авиамаршрутов
Обновлено в 16:06
3
Новости
  • 31.12.24, 08:11
Предприниматели в ожидании 2025 года: «Страна движется к энергетической катастрофе»
4
Новости
  • 31.12.24, 09:38
Олег Гросс вновь приглашает на корпоратив мировых звезд
5
Подсказка
  • 02.01.25, 13:30
Большой обзор: посмотрите, какие налоги выросли в этом году
Но есть и хорошие новости
6
Mнения
  • 01.01.25, 06:00
Взгляд в 2025 год: транспортный сектор ждет борьба за выживание

Последние новости

Mнения
  • 03.01.25, 17:12
Делов-то: airBaltic в зоне плохой видимости, бизнес Eesti Raudtee - большое железнодорожное свинство
Новости
  • 03.01.25, 16:49
Организатор митингов за открытие финско-российской границы: нынешнее правительство этого не сделает
Биржа
  • 03.01.25, 16:39
Wise торгуется близко к рекорду
Новости
  • 03.01.25, 16:31
Цены на квартиры в Таллинне продолжают расти
Новости
  • 03.01.25, 16:14
Подсанкционный олигарх Дерипаска продолжает зарабатывать на поставках в Эстонию
Новости
  • 03.01.25, 15:32
Оборонные предприятия могут претендовать на 100 миллионов поддержки
Новости
  • 03.01.25, 15:03
Министр: общая электростанция стран Балтии может быть запущена к 2030 году
Mнения
  • 03.01.25, 14:38
Михкель Таммо: сегодня чувствуется похоронное настроение
Момент истины наступит в 2026 году

Сейчас в фокусе

Авиакомпания советует пассажирам проверить свои бронирования.
Новости
  • 02.01.25, 10:54
AirBaltic отменяет 19 авиамаршрутов
Обновлено в 16:06
В этом году повысились акцизы на алкоголь и табак. Последний увеличится еще раз летом.
Подсказка
  • 02.01.25, 13:30
Большой обзор: посмотрите, какие налоги выросли в этом году
Но есть и хорошие новости
Олег Гросс не в первый раз радует своих работников.
Новости
  • 31.12.24, 09:38
Олег Гросс вновь приглашает на корпоратив мировых звезд
Каспар Оя замечает, что многое зависит от того, с каким периодом сравнивать.
Новости
  • 02.01.25, 11:22
Каспар Оя: признаки указывают на завершение экономического спада
Основной владелец Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман считает, что Эстония движется к энергетической катастрофе и многократному повышению цен на электричество.
Новости
  • 31.12.24, 08:11
Предприниматели в ожидании 2025 года: «Страна движется к энергетической катастрофе»
Американская компания в сфере кибербезопасности Rubrik недавно вышла на биржу и в этом году принесла инвесторам хорошую доходность благодаря результатам, превысившим ожидания.
Инвестор Тоомас
  • 01.01.25, 12:16
Инвестор Тоомас: меня привлекают акции киберкомпании, которая быстро растет
Вкус биржи: что может вырасти и упасть в 2025 году?
Биржа
  • 02.01.25, 16:43
Вкус биржи: что может вырасти и упасть в 2025 году?
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025