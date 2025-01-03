Инвестор Тоомас: я стал богаче на 100 000 евро

На одноименной конференции в 2024 году я впервые приобрел акции производителя чипов Nvidia и в течение года добавлял их в портфель. Новичок Nvidia заслуженно стал акцией с наивысшей доходностью в моем портфеле за 2024 год. Foto: Raul Mee
Мой портфель всегда был ориентирован на акции, их доля сейчас составляет 88% от общей стоимости. Поэтому колебания акций оказывают наибольшее влияние на рост моего капитала. Иногда я задумываюсь, что, если в долгосрочной перспективе я не смогу обгонять рынок, стоит просто инвестировать в индексные фонды.
Китайская логистическая компания GigaCloud Technology, котирующаяся на бирже уже два года, демонстрирует значительную прибыльность и быстрый рост, что подстегнуло аналитиков установить для неё чрезвычайно высокий целевой уровень. Сегодня я решил взглянуть на эту компанию более детально.
Неожиданная остановка завода Equinor по производству сжиженного природного газа в норвежском Хаммерфесте привела к росту цены на газовые фьючерсы до 50 евро за мегаватт-час, что выше уровня цен за весь прошлый год.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.