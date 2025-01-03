Назад 03.01.25, 12:37 Инвестор Тоомас: я стал богаче на 100 000 евро Подводя итоги прошлого года в своем инвестиционном портфеле, я обнаружил, что он вырос на внушительную шестизначную сумму, но все же есть небольшое чувство горечи.

На одноименной конференции в 2024 году я впервые приобрел акции производителя чипов Nvidia и в течение года добавлял их в портфель. Новичок Nvidia заслуженно стал акцией с наивысшей доходностью в моем портфеле за 2024 год. Foto: Raul Mee

Мой портфель всегда был ориентирован на акции, их доля сейчас составляет 88% от общей стоимости. Поэтому колебания акций оказывают наибольшее влияние на рост моего капитала. Иногда я задумываюсь, что, если в долгосрочной перспективе я не смогу обгонять рынок, стоит просто инвестировать в индексные фонды.