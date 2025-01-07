Nvidia намерена совершить революцию в робототехнике

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на презентации в Лас-Вегасе. Foto: AFP/Scanpix
На сегодняшний день Nvidia преодолела отметку рыночной стоимости в 3 триллиона долларов, но, по словам Хуанга, следующая возможность для быстрого роста компании кроется именно в сфере физического искусственного интеллекта и робототехники.
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