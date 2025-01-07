Рекордные результаты Nvidia придали импульс технологическому сектору США

Акции Nvidia, достигшие исторического максимума закрытия, помогли индексу Nasdaq начать биржевую неделю с мощного роста.
- Брокер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Foto: AFP/Scanpix
Индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,55%, а совокупный индекс Nasdaq – на 1,24%. В то же время промышленный индекс Dow Jones и индекс Russell 2000 завершили день с незначительным снижением, составившим соответственно -0,06% и -0,08%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Лучшая акция выросла на 90%
Подводя итоги прошлого года в своем инвестиционном портфеле, я обнаружил, что он вырос на внушительную шестизначную сумму, но все же есть небольшое чувство горечи.
Избранный президент США Дональд Трамп – вполне успешный инвестор. Какие акции входят в его портфель?
В этом году криптовалюта снова в движении, и новый рост снова морочит голову инвесторам.
Вокруг структуры популярных биржевых индексов давно идет дискуссия о том, что она искажает реальное положение дел на рынках. С ростом пассивного инвестирования этот вопрос становится все более актуальным, так как теперь речь уже может идти о более фундаментальных искажениях.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.