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  • 10.01.25, 11:48

Бизнес еще одного производителя чипов растет быстрее ожиданий

Выручка крупнейшего в мире производителя чипов TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) за четвертый квартал превзошла рыночные прогнозы благодаря высокому спросу на решения в области искусственного интеллекта.
Бизнес еще одного производителя чипов растет быстрее ожиданий
  • Foto: Zuma Press / Scanpix
К числу наиболее известных клиентов TSMC относятся Apple и Nvidia. Выручка компании за четвертый квартал составила 868,42 миллиарда тайваньских долларов (25,6 миллиарда евро), согласно расчетам Reuters на основе ежемесячных данных. Аналитики LSEG SmartEstimate ожидали выручку на уровне 853,57 миллиарда тайваньских долларов (25,2 миллиарда евро).
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