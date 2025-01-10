Бизнес еще одного производителя чипов растет быстрее ожиданий

Акции Nvidia и других компаний, связанных с искусственным интеллектом, уже значительно выросли в цене, увеличив капитализацию в несколько раз. Однако это не значит, что возможности заработать на ИИ-буме навсегда упущены. Стоит заглянуть «под капот» этого бума, чтобы найти инвестиционные идеи, которые не лежат на поверхности.