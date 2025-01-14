На рынке препаратов для похудения еще долго будут доминировать две компании
По словам портфельного менеджера финской инвестиционной компании LähiTapiola Хейки Урпелайнена, вместо датского фармацевтического производителя Novo Nordisk после последних результатов исследований лидерскую позицию в гонке за препараты для похудения заняла американская компания Eli Lilly.
Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что к 2030 году рынок препаратов для похудения вырастет до 100 миллиардов долларов. Foto: IMAGO/Scanpix
Акции флагмана датской биржи и всей экономики страны, компании Novo Nordisk, упали более чем на 20 процентов в середине декабря. Причиной стало обнародование результатов исследования нового препарата компании CagriSema, которые не совсем оправдали ожидания. Препарат помог участникам испытания сбросить в среднем 22,7 процента массы тела за 68 недель, в то время как ожидалось 25 процентов.
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Одна из паршивых овец в моем портфеле, датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, начала сокращать свое отставание от других акций на фоне отличных квартальных результатов и положительных результатов испытаний нового лекарства.
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Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.