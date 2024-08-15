Инвестор Тоомас: акции фармацевтической компании не для слабонервных

Novo Nordisk была вынуждена снизить цену на свой препарат для похудения больше, чем ожидалось, и это уменьшило прогноз прибыли. Хотя считается, что чем дешевле препарат, тем больше он будет привлекать медицинских страховщиков, а значит, пойдет в массы. Фото: Reuters/Scanpix

C апреля этого года я являюсь акционером крупнейшей в Европе компании, котирующейся на бирже - фармацевтического гиганта Novo Nordisk. Одни только движения цены этой акции обеспечили мне огромный спектр эмоций.

Я давно слежу за Novo Nordisk, но раньше не замечал, как резко акции компании реагируют на любые новости. Теперь же я знаю и могу сказать вам по опыту этих четырех месяцев, что инвестирование в фармацевтическую компанию, даже крупную, - это отнюдь не беззаботная поездка по гладкой дороге с маячащей на горизонте прибылью. Скорее, это похоже на суровое автомобильное ралли, где прямые и ровные участки дороги периодически перемежаются с неожиданными жестокими трамплинами, ухабами и коварными канавами.