Вкус биржи: темные силы победили! Легендарный шорт-селлер слился. Цукерберга просят затариться биткоином

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, не просто берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки, а мы еще и объясняем, почему они произошли.