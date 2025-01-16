Вкус биржи: темные силы победили! Легендарный шорт-селлер слился. Цукерберга просят затариться биткоином

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, не просто берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки, а мы еще и объясняем, почему они произошли.
- Теперь корпорации могут нормально проворачивать свои делишки: один шорт-селлер под следствием, другой – ушел на пенсию. Foto: Wikimedia Commons
Снизят ставку, говорите? Инфляция растет второй месяц подряд.
Марк, не поддавайся! Инвестор-активист предложил Фейсбуку затариться биткоином на все.
Темные силы победили! Легендарный шорт-селлер слился. Как же так, Hindenburg?
Люди – это новая нефть? Тогда ее решили слить. BP сокращает 4700 человек.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые свехгипермегаультраактуальнейшие события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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