Деловые ведомости
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  • 11.01.25, 06:00

Вкус биржи: ленивый? Свободен! Microsoft будет увольнять. Цукерберг испугался Трампа

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые свехгипермегаультраактуальнейшие события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Что?! Цензурировать интернет в пользу Демократической партии оказалось не очень хорошей идеей?! Дела...
  • Что?! Цензурировать интернет в пользу Демократической партии оказалось не очень хорошей идеей?! Дела... Foto: Scanpix
Ленивый? Свободен. Microsoft сокращает немножко персонала.
Чего изволите? Цукерберг ввел в совет Meta людей Трампа и прекратил цензуру.
Догадались, наконец-то. Жесткая правда о квантовых компьютерах грохнула акции Quantum Computing Inc на 43%.
Картина ясна. Gettyimages объединяются с Shutterstock
Лучше свежевыжатый сок. Акции алкогольных компаний грохнулись.
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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