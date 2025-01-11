Вкус биржи: ленивый? Свободен! Microsoft будет увольнять. Цукерберг испугался Трампа

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые свехгипермегаультраактуальнейшие события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.