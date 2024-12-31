Олег Гросс вновь приглашает на корпоратив мировых звезд
25 января Олег Гросс снова устраивает новогодний корпоратив для всех своих сотрудников, куда приглашает и партнеров и руководителей других торговых сетей. Среди исполнителей на сцене выступят суперзвёзды 90-х Rednex и Mr. President.
На дискуссии, прошедшей в рамках церемонии награждения самых успешных предприятий Вирумаа по версии Äripäev, было высказано мнение, что государство должно позволить предпринимателям работать свободнее и меньше вмешиваться в их дела.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.