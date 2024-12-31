Деловые ведомости
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  • 31.12.24, 09:38

Олег Гросс вновь приглашает на корпоратив мировых звезд

25 января Олег Гросс снова устраивает новогодний корпоратив для всех своих сотрудников, куда приглашает и партнеров и руководителей других торговых сетей. Среди исполнителей на сцене выступят суперзвёзды 90-х Rednex и Mr. President.
Олег Гросс не в первый раз радует своих работников.
  • Олег Гросс не в первый раз радует своих работников. Foto: Andras Kralla
Томас Андерс, известный по группе Modern Talking, порадует поклонников музыки 80-х, сообщают Lääne-Virumaa Uudised.

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