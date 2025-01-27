Назад 27.01.25, 13:15 Прогремевшая на бирже фирма третий год работает в убыток. «Инвестор не понимает, что там происходит» Инвесторы, вложившие три года назад деньги в занимающуюся недвижимостью фирму Hepsor, практически ничего не заработали. Тем не менее, компания уверена, что движется в правильном направлении.

Когда девелопер Hepsor примерно три года назад вышел на биржу, акции компании к концу первого торгового дня стоили 16,8 евро. Сегодня в условиях остывшего таллиннского рынка акции оцениваются всего в 4,2 евро.

Инвесторы замечают все больше красных флажков и недовольны объяснениями, которые руководство компании дает публично. Äripäev направился в головной офис Hepsor, расположенный в лесопарке рядом с озером Юлемисте, чтобы получить ответы.