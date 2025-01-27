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  • 27.01.25, 13:15

Прогремевшая на бирже фирма третий год работает в убыток. «Инвестор не понимает, что там происходит»

Инвесторы, вложившие три года назад деньги в занимающуюся недвижимостью фирму Hepsor, практически ничего не заработали. Тем не менее, компания уверена, что движется в правильном направлении.
Член правления Hepsor Хенри Лакс.
Когда девелопер Hepsor примерно три года назад вышел на биржу, акции компании к концу первого торгового дня стоили 16,8 евро. Сегодня в условиях остывшего таллиннского рынка акции оцениваются всего в 4,2 евро.
Инвесторы замечают все больше красных флажков и недовольны объяснениями, которые руководство компании дает публично. Äripäev направился в головной офис Hepsor, расположенный в лесопарке рядом с озером Юлемисте, чтобы получить ответы.
Статья раскрывает историю Hepsor в восьми разделах:
Цена акции. С грохотом вниз по лестнице
Финансовые результаты. Прогнозы попадают мимо
Судебное дело. Роскошное здание обернулось головной болью
Канада. Луч надежды с неприятным подвохом
Прибыль. Крупный кусок может достаться другому
Крупная продажа. Руководство не спешит покупать акции
Неожиданная сделка. Hepsor отказался от лакомого участка в центре города
Моя инвестиция. Что будет с Hepsor дальше?
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