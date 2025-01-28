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  • 28.01.25, 10:27

Падение американского рынка совпало с техническими проблемами платформы Lightyear

Пользователи портала Lightyear оказались под двойным ударом. В дополнение к обвалу акций технологических компаний перед началом американской торговой сессии в понедельник портал Lightyear не работал в течение первого получаса.
Генеральный директор Lightyear Мартин Сокк не предоставил более подробной информации о причинах технических неполадок на портале в день обвала технологического рынка.
  • Генеральный директор Lightyear Мартин Сокк не предоставил более подробной информации о причинах технических неполадок на портале в день обвала технологического рынка. Foto: Andras Kralla
Инвесторы, пользовавшиеся порталом Lightyear, обнаружили, что при открытии рынка в США они не могли вводить ордера на покупку или продажу, поскольку приложение Lightyear просто технически не позволяло этого делать. Инвесторы также не могли увидеть правильную рыночную цену акции. Проще говоря, портал просто «упал».
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