Китайский стартап представил дешевую нейросеть: акции технологических гигантов рухнули

Представленная китайским стартапом ИИ-модель Deepseek вызвала шок в технологическом секторе – одни лишь акции Nvidia потеряли более 380 млрд долларов. Сильно упали и акции других компаний «большой семерки».
- Китайский ИИ-стартап пробил брешь в триумфальном шествии американских гигантов искусственного интеллекта. Foto: Imago/Scanpix
Так, китайский стартап DeepSeek сообщил, что создал более дешевую и конкурентоспособную модель искусственного интеллекта. На прошлой неделе стартап выпустил бесплатную языковую модель с открытым исходным кодом R1, которая, вероятно, сопоставима с моделью o1 от американской OpenAI (разработчик ChatGPT).
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