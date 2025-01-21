Деловые ведомости
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  • 22.01.25, 07:00

Хелениус: нас ожидает гигантская коррекция

Рынок США остается самым динамичным в мире, однако акции американских компаний уже сегодня стоят весьма дорого. Но пока одни ожидают большую коррекцию, другие продолжают инвестировать в рынок США.
По мнению Йоакима Хелениуса, держаться подальше стоит как от акций США, так и криптовалюты.
  • По мнению Йоакима Хелениуса, держаться подальше стоит как от акций США, так и криптовалюты. Foto: Рауль Меэ
На конференции Инвестора Тоомаса участники панельной дискуссии в один голос отметили устойчивость и перспективы экономики США, однако разошлись во мнении по поводу привлекательности американских акций. И новый президент Соединенных Штатов играет в этом важную роль.
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