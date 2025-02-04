Американские фонды воспользовались распродажей на крипторынке

Глава чешского центрального банка хочет инвестировать миллиарды евро из государственного резерва в биткойн, что стало бы прорывным шагом и сделало бы чешский ЦБ первым известным центральным банком западных стран, владеющим криптоактивами.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.