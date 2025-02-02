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  • 02.02.25, 12:36

Глава центробанка Чехии хочет купить биткойны на миллиарды

Глава чешского центрального банка хочет инвестировать миллиарды евро из государственного резерва в биткойн, что стало бы прорывным шагом и сделало бы чешский ЦБ первым известным центральным банком западных стран, владеющим криптоактивами.
Иллюстративное фото сделано в Сальвадоре, где криптовалюта является законным средством платежа.
  • Иллюстративное фото сделано в Сальвадоре, где криптовалюта является законным средством платежа. Foto: Reuters/Scanpix
Президент Чешского центрального банка Алеш Михл сообщил Financial Times, что намерен представить план инвестировать в биткойн, если такая возможность возникнет для диверсификации резервов Чешского центрального банка. Если правление одобрит этот план, центральный банк в конечном итоге может держать биткойн до 5 процентов от своих резервов, составляющих 140 миллиардов евро.
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