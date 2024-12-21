Инвестор Тоомас: рынок криптовалют снова манит

Оглядываясь назад, можно сказать, что цена биткоина слишком тесно связана с показателями технологического сектора и может не обеспечить портфелю ожидаемой защиты от общих движений рынка. Foto: AFP/Scanpix
Биткойн, который с начала года подорожал на 142%, находится чуть ниже флагмана моего портфеля, компании Nvidia, но опережает многие другие акции. Это заставляет завидовать.
Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 106 000 долларов после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать стратегический резерв биткоина в США, сообщает Reuters.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ дивятся тому, что биткоин все же перевалил за 100 тысяч долларов за штуку, обсуждают цены на квартиры в панельных домах, очередной шпионский скандал и международную обстановку – правда ли, что весь мир в огне?
На фоне переизбрания Дональда Трампа цена биткоина поднялась почти до 90 000 долларов в понедельник. По оценке лидера криптоклуба и инвестора Романа Германа, в следующие четыре года биткоин может преодолеть планку в четверть миллиона долларов.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.