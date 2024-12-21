Деловые ведомости
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  • 21.12.24, 12:13

Инвестор Тоомас: рынок криптовалют снова манит

В этом году криптовалюта снова в движении, и новый рост снова морочит голову инвесторам.
Оглядываясь назад, можно сказать, что цена биткоина слишком тесно связана с показателями технологического сектора и может не обеспечить портфелю ожидаемой защиты от общих движений рынка.
  • Оглядываясь назад, можно сказать, что цена биткоина слишком тесно связана с показателями технологического сектора и может не обеспечить портфелю ожидаемой защиты от общих движений рынка. Foto: AFP/Scanpix
Биткойн, который с начала года подорожал на 142%, находится чуть ниже флагмана моего портфеля, компании Nvidia, но опережает многие другие акции. Это заставляет завидовать.

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