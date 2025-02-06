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  • 06.02.25, 16:20

СМИ: Ekspress Grupp грозит принудительная продажа литовского бизнеса

Департамент конкуренции Литвы может признать незаконной состоявшуюся в 2022 году сделку таллиннской биржевой компании Ekspress Grupp по покупке литовского новостного портала Lrytas. Это означает, что эстонский медиахолдинг может быть вынужден продать бизнес в Литве, сообщает литовское экономическое издание Verslo žinios.
Скриншот с портала Lrytas.
  • Скриншот с портала Lrytas.
Ekspress Grupp стал владельцем Lrytas в конце 2022 года через свою дочернюю компанию Satyre. Позже Ekspress Grupp стал прямым владельцем компании. Теперь же эстонская биржевая компания и литовский регулятор спорят о том, должен ли был Ekspress Grupp уведомить антимонопольное ведомство о покупке и дождаться соответствующего разрешения.
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