Рост цифровых подписок Ekspress Grupp замедлился

Котирующаяся на Таллиннской бирже компания Ekspress Grupp увеличила количество цифровых подписок в странах Балтии в последнем квартале на 7%, в то время как в Эстонии медиаконцерн показал более скромный рост.
Медиаконцерн Ekspress Grupp закончил первый квартал с ожидаемым убытком. Компания, однако, планирует продолжать выплачивать дивиденды несмотря на экономические трудности, говорится в сообщении фондовой биржи.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.