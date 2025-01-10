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  • 10.01.25, 09:45

Рост цифровых подписок Ekspress Grupp замедлился

Котирующаяся на Таллиннской бирже компания Ekspress Grupp увеличила количество цифровых подписок в странах Балтии в последнем квартале на 7%, в то время как в Эстонии медиаконцерн показал более скромный рост.
Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу считает рост в Балтийских странах в 2024 году хорошим результатом в целом.
  • Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу считает рост в Балтийских странах в 2024 году хорошим результатом в целом. Foto: Andras Kralla
Количество цифровых подписок AS Ekspress Grupp в 2024 году выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в четвертом квартале на 7%) и составило 238 182 подписки на конец декабря.
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