Норвежский нефтяной фонд приобрел значительную долю акций Enefit Green
Норвежский государственный пенсионный фонд, он же Норвежский нефтяной фонд, в ноябре активно приобретал акции Enefit Green, увеличив свой портфель в производителе возобновляемой энергии более чем на 75%.
В последнее время много говорилось об оттоке иностранных денег и фондов из Балтии, однако Норвежский государственный пенсионный фонд, он же Норвежский нефтяной фонд, видит в этом возможность и по состоянию на конец прошлого года удвоил свои инвестиции в регионе.
Крупнейший акционер Silvano Fashion Group, Тоомас Тоол, планирует вывести компанию с биржи, на что известный инвестор Яак Роосааре заявил, что не хотел бы оставаться акционером этой компании вне биржи.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.