Норвежский нефтяной фонд приобрел значительную долю акций Enefit Green

В последнее время много говорилось об оттоке иностранных денег и фондов из Балтии, однако Норвежский государственный пенсионный фонд, он же Норвежский нефтяной фонд, видит в этом возможность и по состоянию на конец прошлого года удвоил свои инвестиции в регионе.