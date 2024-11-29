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  • 29.11.24, 15:55

Норвежский нефтяной фонд приобрел значительную долю акций Enefit Green

Норвежский государственный пенсионный фонд, он же Норвежский нефтяной фонд, в ноябре активно приобретал акции Enefit Green, увеличив свой портфель в производителе возобновляемой энергии более чем на 75%.
Норвежский нефтяной фонд видит потенциал в Enefit Green и в этом году значительно увеличил свою долю акций.
  • Норвежский нефтяной фонд видит потенциал в Enefit Green и в этом году значительно увеличил свою долю акций. Foto: Liis Treimann
В ноябре крупнейший в мире, как считается, Норвежский нефтяной фонд увеличил свою долю в Enefit Green на 1,05 миллиона акций. Общая стоимость его позиции в Enefit Green выросла до 6,5 миллиона евро.

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