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  • 13.02.25, 10:42

Coop Pank увеличил доход, но прибыль упала на четверть

Прибыль Coop Pank в четвертом квартале сократилась на 23% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовая прибыль упала на 20%.
По словам главы Coop Pank Маргуса Ринка, за год прибыль снизилась на 18%. Снижение прибыли было вызвано экономической ситуацией с падающими процентными ставками, что не удалось компенсировать даже ростом объема бизнеса на 19%.
  • По словам главы Coop Pank Маргуса Ринка, за год прибыль снизилась на 18%. Снижение прибыли было вызвано экономической ситуацией с падающими процентными ставками, что не удалось компенсировать даже ростом объема бизнеса на 19%. Foto: Liis Treimann
В четвертом квартале прошлого года банк заработал 6,4 млн евро прибыли, что на 26% меньше, чем в третьем квартале, и на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из биржевого сообщения. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,06 евро, тогда как в третьем квартале и год назад этот показатель достигал 0,08 евро на акцию.
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