Тарифы Трампа и результаты Nvidia окрасили рынок в красный цвет
Результаты четвертого квартала производителя чипов Nvidia привели к падению сводного индекса Nasdaq 100 до самого низкого уровня с ноября, в то же время президент США Дональд Трамп испугал рынок тарифами.
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В среду компания Nvidia опубликовала результаты – они превысили ожидания аналитиков, что вызвало кратковременный рост акций на несколько процентов, после чего акции вновь снизились. По словам руководства Nvidia, спрос на чипы остается очень высоким.
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