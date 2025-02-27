Назад 27.02.25, 16:34 10 акций, которые скупают лучшие фондовые менеджеры Хотя фондовые рынки выглядят справедливо оцененными и местами даже переоцененными, инвесторы все же находят акции, в которые стоит вложить деньги.

Иллюстративное фото. Foto: Zumapress/Scanpix

Согласно анализу Morningstar, американский рынок оценен справедливо, и выбор для инвесторов становится все уже. Однако в последние месяцы фондовым управляющим удалось найти акции, в которые можно инвестировать.

Аналитики Morningstar проанализировали 30 фондов, инвестирующих в крупнейшие компании США. Они сравнили портфели фондов с ситуацией трехмесячной давности, чтобы определить, какие акции были популярны среди фондовых управляющих.