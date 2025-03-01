Вкус биржи: Tesla страдала, страдает и будет страдать

Как всегда в конце недели Илон Маск взбесил полпланеты, а мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы объясняли и истолковывали те события, которые повлияли на американские фондовые рынки.
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Экзистенциальная и трасцедентная правда о Tesla: пока Илон Маск развлекается в правительстве и спрашивает чиновников, как они провели прошедшую неделю (главный приз - увольнение), акции Tesla катятся втартарары. Чего это они?
Событие тысячелетия! Столетия? Декады! Ну ладно - хотя бы квартала. Отчетность Nvidia.
Apple обещала вложить кучу-кучу-кучу денег в США. Зачем?
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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