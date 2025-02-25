Назад 25.02.25, 16:33 Вкус биржи: как тебе такое, неопределенность? Почему падали американские рынки? В любой непонятной ситуации вали все на Дональда Трампа.

Foto: SPENCER PLATT

И это они считают дешевым?! Apple анонсировал бюджетную версию айфона.

Эй, а ну хватит беднеть! Почему падает активность на рынке жилья?

Почему грохнулись акции UnitedHealth?

Как тебе такое, неопределенность? Почему падают американские рынки?

И эти смогли! Почему наконец-то взлетел Intel?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

Мы честно попытались обойтись в этот раз без крипты и... позорно провалились.