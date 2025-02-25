Вкус биржи: как тебе такое, неопределенность? Почему падали американские рынки?

В любой непонятной ситуации вали все на Дональда Трампа.
И это они считают дешевым?! Apple анонсировал бюджетную версию айфона.
Эй, а ну хватит беднеть! Почему падает активность на рынке жилья?
Почему грохнулись акции UnitedHealth?
Как тебе такое, неопределенность? Почему падают американские рынки?
И эти смогли! Почему наконец-то взлетел Intel?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
Мы честно попытались обойтись в этот раз без крипты и... позорно провалились.
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