Деловые ведомости
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  • 28.02.25, 17:42

Делов-то: европейский индекс обогнал США! Стоит ли ждать и роста экономики? Власть в Эстонии – качественная или не очень?

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают рост базового индекса MSCI Europe, лучший за 20 лет, чудеса в нейросетях и кризис власти в Эстонии. Ну, и, конечно, Дональда Трампа.
Делов-то: европейский индекс обогнал США! Стоит ли ждать и роста экономики? Власть в Эстонии – качественная или не очень?
В студии Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.
За последние три месяца базовый индекс MSCI Europe вырос примерно на 9%, значительно опередив рост S&P500. Это самое успешное начало года в Европе с 2000 года. Неужели европейская экономика все-таки приходит в себя? Или не стоит смотреть на индексы?
Уже три недели подряд – и, кажется, так будет еще почти четыре года, – едва ли не главный ньюзмейкер планеты президент США Дональд Трамп. На сей раз он заявил, что ЕС был создан, чтобы навредить американской экономике, и намекнул на грядущие 25-процентные пошлины на ввоз европейских товаров. В Брюсселе предупреждают о возможных ответных мерах. Что это – реальные угрозы или старт торгов по-трамповски?
В эстонских школах запускают программу TI-Hüpe 2025. Уже с сентября ученики начнут осваивать ИИ – или, наоборот, ИИ начнет осваивать учеников. Пока о деталях плана известно мало. Но может ли вообще ИИ принести пользу в обучении? На вопрос в сюжете Ярослава Тавгеня отвечает директор Bolt Евгений Кабанов, а заодно – делится собственным опытом применения нейросетей.
Журналисты ДВ не остаются в стороне – кто из нас и зачем применяет ИИ в повседневной работе? И стоит ли уже платить за продукты на нейросетях?
В парламенте развернулась дискуссия вокруг министра климата Йоко Алендер. Фракции Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) инициировали вотум недоверия, обвиняя министра в дезинформации относительно проекта морского ветропарка стоимостью 2,6 миллиарда евро. При голосовании в Рийгикогу предложение о недоверии не набрало необходимого большинства и было отклонено.
Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман в своем тексте-мнении пишет: «Качество власти в Эстонии вызывает недоумение». Можно ли с этим согласиться? И стоит ли ждать роста этого качества после выборов: муниципальных или парламентских? Мнения в студии разделились.
На этой неделе Эстония отмечала 107 годовщину со дня провозглашения независимости. Этот же день теперь накрепко связан с началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Как провели праздник журналисты ДВ? И какие эмоции вызывает у нас ныне эта дата?
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