Назад 06.03.25, 15:28 ЕЦБ снизил ключевую ставку Европейский центральный банк снизил ключевую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов.

Здание европейского центрального банка Foto: Дэниел Роланд / AFP / Scanpix

Европейский центральный банк принял на очередном заседании то решение, которое ожидалось большинством аналитиков: снизил ключевую ставку по депозитам на 25 базисных пунктов. Теперь она составляет 2,5%.

Этот шаг нацелен на то, чтобы сделать кредиты более доступными, за счет чего оживить бизнес и экономику региона. Минус такого решения – оно способствует разгону инфляции как следствие оживления экономики.

ЕЦБ прогнозирует, что ВВП стран еврозоны вырастет в 2025 году на 0,9%, что на 20 базисных пунктов меньше, чем предыдущий прогноз. Инфляция составит, по мнению центробанка, 2,3%, что на 20 базисных пунктов выше предыдущего прогноза и на 30 – выше целевого показателя.

ВВП в 2026 году вырастет, по мнению центробанка, на 1,2% (предыдущий прогноз +1,4%), а в 2027 году – на 1,3% (+1,3%). Инфляция, по мнению ЕЦБ, достигнет в эти годы целевого уровня, составив 1,9% в 2026 году и 2% в 2027 году.