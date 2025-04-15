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  • 15.04.25, 08:41

Инвестиционный фонд Реэт Рооз переезжает в Швейцарию, чтобы привлечь сто миллионов

Последние почти девять лет компания, одним из владельцев которой числится предпринимательница Реэт Рооз, разрабатывала трейдингового робота, способного обойти по доходности самый отслеживаемый в США фондовый индекс — S&P 500. Пока это удавалось.
«На рынке явно не хватало продукта, который меня интересовал бы, — сказала Реэт Рооз в интервью Äripäev. - Поэтому пришлось создать его самой».
  • «На рынке явно не хватало продукта, который меня интересовал бы, — сказала Реэт Рооз в интервью Äripäev. - Поэтому пришлось создать его самой».
  • Foto: Liis Treimann
«Наша модель отлично сработала даже в свете последних событий, проблем нет, мы движемся к своим годовым и квартальным результатам, как и планировали», — сказал главный финансовый и налоговый советник фонда Март Шульц. По его словам, инвесторы фонда KRR Fund Alpha будут приятно удивлены результатами квартала.
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