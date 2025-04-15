Инвестиционный фонд Реэт Рооз переезжает в Швейцарию, чтобы привлечь сто миллионов

Много лет бывший финансовым директором, а сейчас входящий в советы Inbank и Фонда предпринимательства и инноваций (EISA), Эркки Раасуке рассказал в интервью Äripäev, что пытался найти более глубокий смысл в решениях Дональда Трампа. По его словам, он впустую потратил время.