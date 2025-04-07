«Наши инвесторы в поисках покупок». Большое количество наличных денег побудили инвесторов к действиям

В марте объем инвестиций в европейские инструменты увеличился на 150% по сравнению с февралем. Foto: Raul Mee
«Нельзя сказать, что клиенты LHV поддались панике, так как покупок по-прежнему больше, чем продаж», – заявила руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон. Среди покупок, которые клиенты LHV считают стоящими, были акции Nvidia, Apple и индекс S&P 500.
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Азиатские акции и фьючерсы на американские и европейские индексы резко упали на ранних торгах после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные тарифы будут сохранены, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!