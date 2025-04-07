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  • 07.04.25, 17:18

«Наши инвесторы в поисках покупок». Большое количество наличных денег побудили инвесторов к действиям

На фоне большого спада эстонские инвесторы в последнее время были более активными и в основном совершали покупки.
В марте объем инвестиций в европейские инструменты увеличился на 150% по сравнению с февралем.
  • В марте объем инвестиций в европейские инструменты увеличился на 150% по сравнению с февралем. Foto: Raul Mee
«Нельзя сказать, что клиенты LHV поддались панике, так как покупок по-прежнему больше, чем продаж», – заявила руководитель инвестиционного сообщества LHV Нелли Янсон. Среди покупок, которые клиенты LHV считают стоящими, были акции Nvidia, Apple и индекс S&P 500.
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