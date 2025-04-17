Назад 17.04.25, 17:16 Сравнение комиссий: объявивший о снижении цен Luminor все равно уступает конкуренту Luminor начал ценовую войну и снизил комиссии для инвесторов. Другие банки признают, что жесткая конкуренция присутствует как между ними, так и с инвестиционными платформами, но снижать цены пока не готовы.

Банкам приходится все активнее привлекать клиентов, поскольку их переманивают специализированные инвестиционные платформы.

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В среду Luminor объявил, что с июля снижает комиссии за сделки с ценными бумагами. При этом покупка акций США и Европы, а также биржевых фондов станет в несколько раз дешевле по сравнению со средним уровнем других банков.