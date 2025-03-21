Назад 24.03.25, 06:00 С пенсиями все плохо, но золото может помочь Перспективы жить лишь на государственную пенсию с каждым годом ухудшаются. II и III ступени имеют потенциал снизить это напряжение, однако эти альтернативные возможности нуждаются в укреплении. И физическое золото может с этим помочь.

Золото как инвестиционный инструмент имеет ряд недостатков, которые в то же время являются преимуществами этого актива. Foto: Райго Паюла

Периодически звучат разного рода предложения, как спасти пенсии будущих пенсионеров. Нередко все сводится к тому, чтобы возложить это бремя, например, на тех, у кого нет детей, кто платил бы налог на бездетность, или же чтобы сами дети оплачивали пенсии своих родителей.

Все эти предложения имеют много изъянов и усиливают ощущение несправедливости. Главная же проблема этих идей в том, что они вращаются вокруг того, на кого бы переложить ответственность за наши будущие пенсии. И это изначально неверный подход.

Нынешняя система накопительной пенсии предлагает хороший и куда более справедливый подход. I ступень рассчитывается на базе уплаченных налогов, а также включает в себя солидарный пай, который в некоторой степени уравнивает мало и много зарабатывающих людей. II ступень позволяет забрать часть из общего котла – первой ступени – и дополнительно откладывать от зарплаты. И III ступень, благодаря налоговым льготам, дает возможность инвестировать свои средства на выгодных условиях.

Бомба с тикающим механизмом скрывается в I ступени, так называемой государственной пенсии. На деньги из этой ступени рассчитывают почти все пенсионеры. Однако нынешняя демографическая тенденция указывает на то, что в скором времени количество поступлений в эту ступень будет сокращаться (меньше людей на рынке труда), а выплаты будут увеличиваться (количество пенсионеров увеличивается).

С какой стороны ни подойди к этой проблеме, для увеличения взносов в любом случае потребуются либо более высокие или новые налоги, либо больше работающих людей. Наилучший вариант – это увеличение числа плательщиков, однако организовать это сложно. Поэтому чешутся руки что-нибудь придумать с налогами, что проще и быстрее. Но все эти налоги на бездетность и прочие сомнительные предложения по сути есть не что иное, как перераспределение средств из одного кармана в другой. Да и наказывать налогами отдельные группы людей за то, что государство само не справилось, не кажется разумным решением.

Читать еще 09.10.24, 08:54 Вы еще верите в государственную пенсию? Но еще есть II и III ступени, где роль государства меньше, и размер будущей пенсии в большей степени зависит от самого человека. Реформа, недоверие и сомнения тормозят процесс Можно спорить о льготах и структуре II и III ступени, но это хороший способ разделить ответственность за будущую пенсию с самим бенефициаром. Это выгодно как государству, которое через льготы мотивирует человека взять на себя часть обязательств, так и для самого человека, поскольку от него в значительной степени будет зависеть размер его пенсии. Да, реформа, которая вторую ступень сделала добровольной, в итоге сделала и большое количество будущих пенсионеров беднее, так как накопления потрачены, а поступления из первой ступени будут меньше. Те же, кто не поддался соблазну и продолжил копить, сегодня стали богаче. Тот факт, что и II ступень теперь является добровольной, усложняет ситуацию, поскольку многие не хотят самостоятельно копить на свою будущую пенсию. Это лишило систему инструмента, который обязывал заботиться о своей пенсии даже тех, кто ни при каких обстоятельствах не хочет брать за это ответственность. И если ничего не изменится, то эта группа может оказаться в весьма уязвимом положении.

Читать еще 16.12.22, 06:00 Эстонская пенсионная система работает хуже всего в Европе Однако есть немало и тех, кто хочет и готов планировать свое финансовое будущее на пенсии, но из-за отсутствия доверия к фондам, инвестированию, системе, государству, будущему и т.д. игнорирует потенциал II и III ступеней.

Учитывая происходящее сегодня в мире, сложно обвинять таких людей в чрезмерном пессимизме и недоверии. Ведь ситуация вызывает вопросы даже у тех, кто всегда максимально использовал существующие пенсионные возможности.

Но рынок сегодня сам подсказывает, что могло бы помочь этой группе будущих пенсионеров.

Плюсов больше, чем минусов

В периоды высокой волатильности, неопределенности и сомнений на первое место выходят активы, которые входят в так называемую категорию «тихой гавани», где можно с меньшими потерями переждать бурю. Золото – один из таких активов, и рост его цены за последний год до рекордных уровней во многом объясняется как раз нынешними треволнениями в мире. Более того, золото имеет ряд других характеристик, которые привлекают больших скептиков.

С точки зрения инвестиционного актива золото, – даже сейчас, когда цена унции перевалила за 3000 долларов, – далеко не оптимальный вариант. Во-первых, оно не генерирует денежного потока, поскольку это всего лишь кусок дорогого металла, а не бизнес или актив, который можно сдавать в аренду. Отсюда и другая проблема – деньги, вложенные в золото, не идут в экономику и ее развитие. И это не говоря о проблемах ликвидности, хранения и спекулятивности данного актива.

Но то, что с одной стороны является минусом, с другой оказывается плюсом.

Золото – физический актив, что влечет за собой ряд ограничений, но дает ему и преимущество. Например, одна из причин популярности недвижимости, которую иногда называют местные инвесторы, состоит в том, что это осязаемый актив. Золото же, в отличие от недвижимости, можно еще и перевозить с места на место без особых хлопот, что придает дополнительную ценность в периоды неопределенности.

Заядлые скептики благоволят золоту в том числе и потому, что оно не является частью «системы». Нечто похожее любят упоминать и фанаты криптовалюты, однако золото имеет куда более длинную историю, и, более того, это физический актив, а не просто постоянно меняющиеся цифры на экране. Как бы политика ни менялась, кто бы что ни обещал, золото сохраняет свою ценность уже на протяжении тысячелетий.

Цена на золото может сильно меняться, однако сам объем в унциях или граммах остается прежним. Да, количество акций в портфеле человека тоже не меняется из-за изменения их цены, но одно дело – абстрактные цифры, которые имеют потенциальный риск превратиться в 0, другое – кусок золота, который при любых обстоятельствах останется куском золота.

Читать еще 08.01.24, 12:40 Вложившиеся в фонд LHV Roheline остались в минусе. Что дальше? Все это приобретает дополнительную ценность, если учесть, что пенсионные накопления – это долгосрочная инвестиция. Никто не измеряет свои накопления в количестве акций или паев фондов, все смотрят на их стоимость, которая может сильно меняться вне зависимости от того, сколько человек вносит туда своих денег. Тогда как золото скорее измеряют в весах, что делает процесс накопления более понятным, ощутимым и мотивирующим. Килограмм золота к пенсии звучит иначе, чем 100 500 паев фонда. Учитывая все эти преимущества золота не столько как инвестиционного инструмента, сколько физического актива, возможность накапливать на пенсию во II и III ступенях в том числе и физическое золото не только поможет диверсифицировать пенсионные инвестиции, но и послужит дополнительной мотивацией для скептиков начать копить на свою старость. Минимум изменений При этом саму систему пенсионных накоплений не нужно менять. Имеет смысл оставить те же льготы и правила, просто вместо фондовых паев у вкладчиков появится возможность инвестировать все или часть своих пенсионных денег в физическое золото. Пенсионер может забрать его в деньгах или металле (что, кстати, невозможно с фондами), или же выбрать фондовую пенсию и распродавать свои активы постепенно. Самый сложный вопрос – где хранить золото, в Эстонии или где-то еще. Ответ, видимо, будет зависеть в том числе и от стоимости этих услуг. Но если есть порталы (например, OneGold, BullionVault), которые позволяют инвесторам покупать золото онлайн и выбирать страну хранения для него, а также дают возможность забирать определенный объем прямо из хранилища, то неужели целая страна не сможет организовать инфраструктуру для формирования золотого резерва своих будущих пенсионеров? Дорого, но дешевле Очевидно, инвестирование в пенсионное золото вначале будет обходиться вкладчикам дороже, чем инвестиции в фонды. Но ведь и фонды на заре своего появления часто взимали несправедливо завышенные комиссии, которые в несколько раз превышали нынешние.

Следует также учесть, что частные лица при покупке золота сегодня в любом случае платят приличную премию. Если же золото будет закупаться в больших объемах для пенсионных накоплений, то, во-первых, едва ли это будет дороже, чем это обходится покупателям сегодня, во-вторых, это снизит потребность закупать золото самостоятельно. Поэтому едва ли компания Tavid, которая известна как крупнейший в стране продавец и покупатель золота, заказала бы эту статью, если вдруг у вас возникли такие подозрения.

С другой стороны, Tavid могла бы стать посредником или предложить инфраструктуру, как сейчас делают банки и Tuleva для пенсионных фондов, что, возможно, ускорило бы процесс внедрения физического золота в пенсионные портфели и снизило бы расходы.

Факт остается фактом – бомба в I ступени тикает все громче, и возможности это изменить весьма ограниченны. Поэтому вместо того, чтобы пускать ситуацию во II и III ступенях на самотек, следует, наоборот, больше уделить внимания этим двум альтернативам, которые не только укрепили бы финансовое положение будущих пенсионеров, но и снизили бы давление на I ступень. Возможность инвестировать в физическое золото усилит не только портфели будущих пенсионеров, но и привлечет больше людей использовать потенциал двух необязательных ступеней.